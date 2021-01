Zaniolo dedica una canzone alla Ghenea? Fa una “storia” per Miss M e poi si pente

La “storia” è durata poco, perché il calciatore si è pentito in fretta e l’ha rimossa, ma ai follower non è ovviamente sfuggita. E in tanti hanno letto in quella dedica la fine dell’amore. La canzone “Completamente” con l’allusione a Miss M è stata cestinata e il gossip è rimasto senza risposte.

Difficile sapere se Nicolò e Madalina si frequentino o si siano mai frequentati, ma sicuramente la distanza tra di loro è molta. A partire dal fatto che Zaniolo vive a Roma e la Ghenea a Milano e, in tempi di pandemia, anche un viaggio Roma-Milano è una difficoltà. Chissà se la liaison più chiacchierata di questo inizio 2021 è “completamente” finita…

