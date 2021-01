Madalina Ghenea smentisce tutto sui social: "Nessuna relazione con Nicolò Zaniolo"

In una manciata di giorni continuano a cambiare i connotati della vicenda amorosa tra Nicolò Zaniolo e Madalina Ghenea. Dopo le parole del talento della Roma, le storie di Instagram della modella e le dichiarazioni di Francesca Costa, arriva un altro colpo di scena nella vicenda. Via social l'attrice e modella romena smentisce totalmente la relazione, confermata invece poche ore prima anche dalla madre del calciatore: "Tutte invenzioni. Tra me e Zaniolo non c’è nessuna relazione sentimentale, ci siamo incontrati solo una volta". E avverte: "Azioni legali contro chi strumentalizza".

Intervenuta ai microfoni di Radio Radio, Francesca Costa, madre di Nicolò Zaniolo, aveva appena fatto un po' di chiarezza riguardo la vicenda legata al figlio, alla rottura con la fidanzata Sara Scaperrotta e alla sua gravidanza, ammettendo però una certa ritrosia verso la nuova frequentazione del giocatore: "Io e mio marito non siamo d'accordo sulla frequentazione che sta avendo con Madalina Ghenea, Noi abbiamo paura che qualcuno voglia rovinargli la carriera. Siamo con lui 24 ore su 24, cerchiamo di seguirlo sempre. Non è facile gestire Nicolò, ha vent'anni. Siamo in difficoltà sulla situazione che ha con questa donna". Lo stesso Zaniolo, pochi giorni prima, appena scoppiato il gossip, aveva confermato la frequentazione in una Instagram Story: "La mia nuova frequentazione non fa parte del mio passato, sono felice con Madalina e mi assumo tutte le responsabilità per il mio futuro", confermando anche la gravidanza della sua ex fidanzata e l'intenzione di prendersi le sue responsabilità di padre.

Ma alla vicenda mancavano ancora le parole della Ghenea, che sono arrivare tramite il suo account Instagram. Parole e dichiarazioni accompagnate dall'immagine del comunicato stampa inviato alle agenzie dallo studio legale Bernardini de Pace, che assiste la modella, in cui si precisa "1. Non è vero che ci sia una relazione sentimentale tra Madalina Ghenea e Nicolò Zaniolo. 2. Madalina Ghenea e Nicolò Zaniolo si sono incontrati solo una volta. 3. la signora Ghenea è mamma di una bimba che non deve essere turbata né coinvolta in queste bugie mediatiche. 4. la nostra assistita prenderà gli opportuni provvedimenti contro chi sta sfruttando e strumentalizzando questa invenzione e contro chi si è permesso di criticarla in qualsiasi modo".

Al comunicato segue anche il commento di Madalina Ghenea che spiega: "In questi giorni sono state dette e scritte tante frasi non corrette che hanno provocato tanto dolore, preoccupazioni e tristezza a diverse persone: penso sia arrivato il momento di fare chiarezza". Poi puntualizza: "Sono una grande lavoratrice e sono una mamma. In questi 20 anni mi sono state spesso attribuite delle relazioni che non ho mai avuto. Io non sono fidanzata da tanti mesi, l’ho detto molte volte qui sui social e nelle interviste".

E chiude, raccontando gli ultimi giorni e le sue frequentazioni: "Ci sono parole molto importanti ma diverse tra loro nella vita di ognuno: amicizia, amore, fidanzamento e Famiglia. Conosco e ho conosciuto molte persone nel corso della mia vita ma solo pochi veri amici entrano a far parte della mia Famiglia perché sono una Mamma, prima di essere un personaggio pubblico. A Natale e Capodanno sono stata con le persone più care che io ho al mondo: mia madre e mia figlia. Un incontro grazie a degli amici in comune, chiacchiere, battute divertenti e risate insieme sui social, in trasparenza e alla luce del sole, non esprimono un fidanzamento e non nascondono altro. Non trovate?".