Nicolò Zaniolo molla la fidanzata per Madalina Ghenea 

Il brutto infortunio al ginocchio di Nicolò Zaniolo ha preoccupato non solo i tifosi della Roma. L'intervento per il giocatore 20enne, considerato il nuovo fenomeno della Serie A, è andato bene e ora tutte le sue donne sono in ospedale a circondarlo d'affetto. In un post social il calciatore ringrazia i fan dal letto. Intorno a lui la mamma Francesca Costa, una sexy spezzina 41enne, la sorella Benedetta, 14, e la fidanzata Sara Scaperrotta, 21 anni. Dal pianto in campo al sorriso dopo l'operazione all'amore delle tre bellissime donne per il loro campione, è una pioggia di like.