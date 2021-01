Zaniolo-ex-fidanzata incinta-Ghenea, le tappe del gossip che incendia l'inizio anno

Minaccia di uscire dai social e chiede tranquillità per tornare a giocare serenamente. Nicolò Zaniolo ha infiammato il gossip di fine anno e ora vuole uscire di scena tra lettere di avvocati, mezze interviste, conferme e smentite. Madalina Ghenea aggiunge altre dichiarazioni su Instagram: “Nicolò è un bravissimo ragazzo… E’ una persona straordinaria e mi è entrata nel cuore… Ma non siamo fidanzati”.

“Una delle persone più buone che io abbia mai conosciuto, che è un talento lo sanno tutti così. E come ha scritto lui, lo scrivo anche io, sono felice di questa conoscenza. E’ una persona straordinaria che mi è entrata nel cuore e farò sempre il tifo per lui. Volevo precisare un punto: non siamo fidanzati” è il messaggio dell’attrice e modella rumena. “No, perché io di solito mi fidanzato dopo almeno un mese di conoscenza e non dopo 25 giorni” scrive ironica la Ghenea.

Zaniolo dice di voler serenità per tornare a giocare e vuole abbandonare il mondo del gossip e dei social, che lo hanno coinvolto negli ultimi giorni minando la sua tranquillità in campo.

Intanto la sua ex, Sara Scaperrotta, in attesa di un bebè dal calciatore replica col silenzio. Molto attiva sui social, dallo scorso 17 dicembre la modella e influencer è letteralmente sparita. Insieme alle foto che la ritraevano con il calciatore nei momenti felici della loro storia.

Il gossip intorno a Nicolò Zaniolo si scatena pochi giorni prima di Natale. Indiscrezioni annunciano un nuovo amore per il calciatore giallorosso: dopo la storica fidanzata Sara Scaperrotta, arriva l’attrice Madalina Ghenea. Indizi social sembrano confermare la frequentazione tra i due. Poi si aggiunge un altro tassello al gossip: la ex fidanzata di Zaniolo, Sara Scaperrotta, è in dolce attesa. Lui afferma di volersi prendere le sue responsabilità, pur confermando la fine della storia d’amore.

Anche la madre di Nicolò dice la sua: in un’intervista radiofonica conferma la frequentazione, ma aggiunge di non essere d’accordo con il nuovo rapporto del figlio. Infine, si passa alle vie legali. La Ghenea con un comunicato del suo avvocato fa sapere che “non c’è una relazione sentimentale tra lei e il calciatore. Si sono incontrati una sola volta”. Poi lei chiarisce la sua stima per lui, ma rincara la dose: “Non siamo fidanzati”. Nicolò, sopraffatto dal gossip, minaccia di lasciare i social: si deve concentrare in campo e non sono ammesse distrazioni… amorose.

