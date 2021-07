Baby Zaniolo torna a casa, ecco la festa organizzata per Tommaso e la sua mamma Instagram 1 di 13 Instagram 2 di 13 Instagram 3 di 13 Instagram 4 di 13 Instagram 5 di 13 Instagram 6 di 13 Instagram 7 di 13 Instagram 8 di 13 Instagram 9 di 13 Instagram 10 di 13 Instagram 11 di 13 Instagram 12 di 13 Instagram 13 di 13 leggi dopo slideshow ingrandisci

Mamma da pochi giorni, Sara Scaperrotta ha lasciato la clinica ed è tornata a casa con il piccolo Tommaso, il bimbo che ha avuto dal suo ex compagno, Nicolò Zaniolo. Ad attenderla ha trovato una festicciola organizzata per lei e per il bebè, con la casa allestita con tanti palloncini blu, un orsacchiotto di peluche gigante e dolcetti di ogni tipo con l'iniziale del bambino. E, ovviamente, le amiche più care che hanno condiviso sui social le immagini più dolci.