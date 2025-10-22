Nicolò Zaniolo sarà papà bis, Sara Scaperrotta è incinta

Nicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta diventeranno genitori di un altro maschietto. La coppia ha annunciato sui social: “Presto saremo in 4 e l’amore sarà ancora più grande” mostrando le foto di Sara incinta con il primogenito Tommaso che bacia il pancione. Zaniolo ha chiesto la mano della compagna in primavera inginocchiandosi davanti a lei: “Ora e per sempre”.