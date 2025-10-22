Nicolò Zaniolo sarà papà bis, Sara Scaperrotta è incinta

© Tgcom24
“Presto saremo in 4 e l’amore sarà ancora più grande” ha scritto la coppia sui social
Nicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta diventeranno genitori di un altro maschietto. La coppia ha annunciato sui social: “Presto saremo in 4 e l’amore sarà ancora più grande” mostrando le foto di Sara incinta con il primogenito Tommaso che bacia il pancione. Zaniolo ha chiesto la mano della compagna in primavera inginocchiandosi davanti a lei: “Ora e per sempre”.
Nicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta hanno pubblicato sui rispettivi profili social quattro fotografie in bianco e nero in cui lei accarezza il pancione con Tommaso, 4 anni, che si avvicina per dare un bacio al fratellino in arrivo. La coppia ha infatti svelato di aspettare un maschietto. Tra gli scatti quello di un completino azzurro e un cuoricino dello stesso colore con la lettera L.
Nicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta in estate sono volati a Mykonos per un assaggio della luna di miele. A marzo il calciatore ha chiesto alla mamma di suo figlio Tommaso di sposarlo, inginocchiandosi davanti a lei in un ristorante che affaccia su Ponte Vecchio. Le immagini emozionanti sono state condivise sui social, con il commento "Ora e per sempre".
La storia d’amore di Nicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta ha avuto alti e bassi. Si sono messi insieme da giovanissimi ma nel 2021, quando lei ha scoperto di essere incinta, si sono lasciati. Prima del ritorno di fiamma, avvenuto nel 2024, lui ha avuto alcuni flirt chiacchieratissimi, da quello con Chiara Nasti a quello con Madalina Ghenea. Ora la coppia ha ritrovato la propria stabilità e con Tommaso, nato a luglio di 4 anni fa, e il piccolino in arrivo formano una famiglia che non potrebbe essere più felice.
