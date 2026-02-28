Charles Leclerc ha sposato Alexandra nel Principato di Monaco
Per il pilota della Ferrari rito civile e un giro su una Testa Rossa d'epoca prodotta in pochissimi esemplari
Non il rombo di un V6 ibrido, ma quello senza tempo di una leggenda del 1957. A Montecarlo, tra yacht immobili e curve che profumano di storia, Charles Leclerc ha detto sì ad Alexandra Saint Mleux. E lo ha fatto con una Ferrari d'epoca. A spoilerare l'evento ci ha pensato un video diventato virale: gli sposi, elegantissimi, lei con bouquet in mano, lui impeccabile in abito scuro, sorridenti a bordo di una Ferrari 250 Testa Rossa. Un'icona assoluta, prodotta in pochissimi esemplari, capace di toccare valutazioni fino a 30 milioni di euro.
Una cerimonia blindata nel cuore del Principato
L'annuncio era arrivato lo scorso 2 novembre, con la proposta condivisa sui social. A distanza di pochi mesi e a una settimana dal via della nuova stagione di Formula 1, la promessa è diventata matrimonio. La cerimonia, privata e blindata, si è svolta nel Principato di Monaco, città che è casa per entrambi.
Tra arte e passerelle chi è Alexandra?
Parigina, classe 2002, con radici franco-argentine e messicane, Alexandra Saint Mleux è cresciuta proprio tra le strade di Monaco, dove ha incontrato Leclerc. Laureata all'École du Louvre, con esperienze nelle case d'asta del Principato, ha costruito un profilo professionale che unisce arte, moda e comunicazione digitale. Modella e influencer dal gusto raffinato, è diventata negli ultimi due anni una presenza costante nel paddock accanto al ferrarista.
La loro relazione è iniziata all’inizio del 2023, dopo la fine della precedente storia di Leclerc con Charlotte Siné. Da allora, un percorso vissuto con discrezione ma senza nascondersi, fino alla proposta romantica dell'autunno scorso.
Prima l'emozione, poi il Mondiale
Il tempismo non è casuale: tra pochi giorni il Circus riaccenderà i motori. Il Mondiale di Formula 1 2026 scatterà nel weekend del 6-8 marzo con il Gran Premio d'Australia a Melbourne, dove Leclerc tornerà a inseguire il sogno iridato. Per un giorno, però, niente strategie ai box o simulazioni al simulatore. Solo il rosso dell'amore. E chissà che questo sì pronunciato nel Principato non sia il miglior auspicio per una stagione tutta da scrivere.