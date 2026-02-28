Parigina, classe 2002, con radici franco-argentine e messicane, Alexandra Saint Mleux è cresciuta proprio tra le strade di Monaco, dove ha incontrato Leclerc. Laureata all'École du Louvre, con esperienze nelle case d'asta del Principato, ha costruito un profilo professionale che unisce arte, moda e comunicazione digitale. Modella e influencer dal gusto raffinato, è diventata negli ultimi due anni una presenza costante nel paddock accanto al ferrarista.