Bagno di folla

Leclerc si sposa a Lecce, guarda le nozze del fratello del pilota Ferrari

Charles con la fidanzata Alexandra al matrimonio di Lorenzo nella Basilica di Santa Croce

14 Set 2025 - 10:51
Tutti pazzi per Leclerc a Lecce dove si sono tenute le nozze di Lorenzo, fratello di Charles pilota Ferrari, con Charlotte Di Pietro, 27enne di origini salentine. Davanti alla Basilica di Santa Croce c’è stato un vero e proprio bagno di folla per Charles Leclerc accompagnato dalla fidanzata Alexandra. Alla festa – Lorenzo e Charlotte si erano già sposati con rito civile a Monaco a giugno – hanno partecipato circa 150 ospiti.

Le nozze leccesi di Leclerc

  Lorenzo Torlotta Leclerc, private banker 36enne e fratello del pilota della Ferrari, ha sposato a Lecce Charlotte Di Pietro nel centro storico di Lecce. Charles Leclerc è apparso emozionato e felice per le nozze e ha assistito nella piazza all’uscita degli sposi dopo la cerimonia religiosa, celebrata da Don Mauro Carlino. I neosposi hanno poi festeggiato con gli invitati a Palazzo Tamborino Cezzi, per la cena, e a Palazzo Maresgallo, per il dopo-cena. Per le foto invece Lorenzo e Charlotte hanno scelto la cornice del Fiermonte Museum e il giardino de La Fiermontina. 

Charles alle nozze del fratello

  Charles Leclerc è atterrato all’aeroporto di Brindisi con un jet privato venerdì pomeriggio, insieme alla fidanzata Alexandra Saint Mleux. Nei video e nelle foto della cerimonia di nozze si intravede anche il cagnolino della coppia, Leo Leclerc. Il pilota della Ferrari è stato immortalato sorridente ed emozionato con gli altri testimoni e damigelle dai tanti curiosi e fan presenti in strada. L’evento è stato sorvegliato dalla digos.

