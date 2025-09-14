Lorenzo Torlotta Leclerc, private banker 36enne e fratello del pilota della Ferrari, ha sposato a Lecce Charlotte Di Pietro nel centro storico di Lecce. Charles Leclerc è apparso emozionato e felice per le nozze e ha assistito nella piazza all’uscita degli sposi dopo la cerimonia religiosa, celebrata da Don Mauro Carlino. I neosposi hanno poi festeggiato con gli invitati a Palazzo Tamborino Cezzi, per la cena, e a Palazzo Maresgallo, per il dopo-cena. Per le foto invece Lorenzo e Charlotte hanno scelto la cornice del Fiermonte Museum e il giardino de La Fiermontina.