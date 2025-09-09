Leo, il bassotto di Charles Leclerc che sta facendo innamorare tutti

Piccolo e stiloso. Leo, il bassotto di Charles Leclerc è stata la vera star dell'ultimo Gran Premio di Formula 1 all’Autodromo di Monza. Pioggia di like sui social e strage di cuori per il simpatico cagnolino color miele del pilota Ferrari, coccolato e tenuto al guinzaglio nel paddock durante la gara dalla sua fidanzata Alexandra Saint Mleux.