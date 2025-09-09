Logo Tgcom24
1 di 8
© IPA | Leo in auto con Charles Leclerc e con la fidanzata del pilota Ferrari Alexandra Saint Mleux nel paddock a Monza
STAR DEL PADDOCK

Leo, il bassotto di Charles Leclerc che sta facendo innamorare tutti

Pioggia di like sui social e strage di cuori per il cagnolino color miele, nei box e tra le braccia della fidanzata del pilota Ferrari Alexandra Saint Mleux

09 Set 2025 - 15:39
8 foto

Piccolo e stiloso. Leo, il bassotto di Charles Leclerc è stata la vera star dell'ultimo Gran Premio di Formula 1 all’Autodromo di Monza. Pioggia di like sui social e strage di cuori per il simpatico cagnolino color miele del pilota Ferrari, coccolato e tenuto al guinzaglio nel paddock durante la gara dalla sua fidanzata Alexandra Saint Mleux.

