Leo, il bassotto di Charles Leclerc che sta facendo innamorare tutti

© IPA | Leo in auto con Charles Leclerc e con la fidanzata del pilota Ferrari Alexandra Saint Mleux nel paddock a Monza
Pioggia di like sui social e strage di cuori per il cagnolino color miele, nei box e tra le braccia della fidanzata del pilota Ferrari Alexandra Saint Mleux
Piccolo e stiloso. Leo, il bassotto di Charles Leclerc è stata la vera star dell'ultimo Gran Premio di Formula 1 all’Autodromo di Monza. Pioggia di like sui social e strage di cuori per il simpatico cagnolino color miele del pilota Ferrari, coccolato e tenuto al guinzaglio nel paddock durante la gara dalla sua fidanzata Alexandra Saint Mleux.
