Formula 1 a Monza, divise e livrea: i piloti Ferrari omaggiano Lauda

F1 The Movie, Brad Pitt e Lewis Hamilton: i look da superstar
© IPA | Brad Pitt alla premiere di "F1 The Movie" a Londra
La scuderia di Maranello celebra uno dei più grandi piloti della storia a cinquant'anni dalla vittoria del suo primo Mondiale
I piloti della Ferrari: Charles Leclerc tra i tifosi a Milano, Lewis Hamilton nel paddok con il suo cane Roscoe © IPA
La Formula 1 scalda i motori in vista del via al fine settimana segnato dal Gran Premio d'Italia. I piloti pronti a scendere in pista sul circuito di Monza, con la scuderia Ferrari che si prepara a celebrare uno dei più grandi piloti della storia a cinquant'anni dalla vittoria del suo primo Mondiale: Niki Lauda.
Il suo soprannome era "Il Computer", in virtù della sua guida meticolosa, fredda e analitica, che gli permetteva di essere estremamente efficace e concentrato in pista. Il nomignolo lo ha accompagnato per gran parte della sua carriera in Formula 1, descrivendo la grande capacità del pilota austriaco, scomparso nel 2019, di analizzare e reagire alle situazioni di gara con una lucidità quasi meccanica. La Ferrari gli rende omaggio a Monza, a cinquant'anni dalla vittoria del suo primo Mondiale. Sul circuito del Gp d'Italia, la monoposto di Maranello avrà infatti una livrea speciale, ispirata alla monoposto 312 T del 1975: la tonalità del rosso sarà la stessa, avrà le celebri strisce bianche longitudinali sulla carrozzeria e i nomi dei piloti in corsivo. I numeri di gara saranno coordinati, in nero, in una tabella portanumero bianca. L'ala posteriore sarà color argento metallizzato, a ricordare l'alluminio che veniva utilizzato allora, prima dell'avvento della fibra di carbonio. Il cofano che copre la power unit sarà bianco, le ruote avranno un disegno ispirato ai cerchioni di allora. Tutto il team, inoltre, domenica 7 settembre indosserà per l'occasione divise speciali, caratterizzate dal ritorno del logo rettangolare al posto dello scudetto. I piloti della Rossa, Charles Leclerc e Lewis Hamilton avranno tute, scarpe e caschi che richiamano stile e colori dell'epoca.
Omaggio a Niki Lauda, le Ferrari a Monza con la livrea bianco-rossa
La scuderia di Maranello ha deciso questo nuovo look in ricordo del Gp d'Italia del 7 settembre 1975, quando a vincere di fronte a una folla di tifosi fu la Ferrari di Clay Regazzoni, e Niki Lauda giunse terzo: un risultato che sancì il ritorno al vertice del Cavallino rampante, sia nel mondiale piloti sia in quello costruttori, dopo undici anni. Al termine di quella stagione Lauda avrebbe poi vinto il primo con la Rossa e il primo dei suoi tre Mondiali.
