Uomini e sport, Formula 1: come non devono mai vestire i piloti

LE REGOLE

obbligati a indossare indumenti ignifughi

LA RAGIONE

la tenuta da gara perfettamente omologata

- In base, infatti, all'appendice L del Codice Sportivo Internazionale (Isc) della Federazione Internazionale dell'Automobilismo, i piloti sono, dalla testa ai piedi, dal balaclava (il sottocasco) ai calzini, biancheria intima compresa. Sono vietati anche gioielli e piercing (anche se Lewis Hamilton obietta di averne diversi che non riesce a rimuovere). Il motivo? Tanto semplice quanto importante.- In caso di incendio, l'abbigliamento in materiale ignifugo (zip e cerniere incluse) garantiscono la protezione dei piloti fino all'arrivo dei soccorsi. Tecnicamente,garantisce la sopravvivenza per undici secondi fino a una temperatura di 840°C.