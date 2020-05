Charles Leclerc, non solo Formula 1: perché piace tanto anche alla moda Ufficio stampa 1 di 10 Ufficio stampa 10 di 10 Ufficio stampa 10 di 10 Afp 10 di 10 Afp 10 di 10 Afp 10 di 10 Afp 10 di 10 Afp 10 di 10 Afp 10 di 10 Afp 10 di 10 leggi dopo slideshow ingrandisci

Ayrton Senna ha fatto da testimonial per orologi, bici, auto. Niky Lauda aveva il suo cappellino come cifra stilistica, anche con gli sponsor. Lewis Hamilton ha invece firmato delle collezioni per Tommy Hilfiger. Charles Leclerc ha provato a fare di più, lanciando proprio un suo marchio, tempo fa. L’impresa non è decollata, troppo difficoltosa. Ma la freschezza e la fisicità “scattante” di questo 22enne pilota monegasco di Formula1, astro in ascesa della Ferrari, non potevano certo passare inosservate…