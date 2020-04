Moda: cosa imparare (e copiare) dagli uomini più ricchi al mondo

La fortuna, si sa, è cieca ma l’audacia premia sempre. Anche in questi tempi di coronavirus, con la crisi che non fa sconti neppure ai patrimoni dei miliardari. Come si è visto già dalla classifica dei dieci uomini più ricchi del mondo , stilata come ogni anno dalla rivista statunitense Forbes. Tra riconferme e qualche cambio di posizione, saldo al timone c’è sempre il patron di Amazon, Jeff Bezos. Eppure, miliardi di dollari a parte, c’è qualcosa che li accomuna tutti e li avvicina a noi …

PROVARE PER CREDERE – Passando in rassegna i diversi look sfoggiati nelle occasioni più svariate da questi 'paperoni' salta subito all’occhio la naturalezza e la disinvoltura con cui si relazionano nei loro rispettivi ambienti. Comprendere il contesto circostante e sapersi muovere sentendosi a proprio agio è sempre fondamentale e non implica l’ammontare del proprio patrimonio o l’avvenenza fisica. È una dote innata e si riflette anche nel portamento e nella scelta dell’outfit. La sicurezza in sé stessi è il motore propulsivo e anche i più timidi possono acquisirla nel corso del tempo. Volere è potere, insomma, l’essenziale è riporre fiducia e puntare sulle proprie potenzialità. Casual o in abiti eleganti, è provato che da una propria interpretazione dello stile scaturisce direttamente anche una certa dose di fascino.