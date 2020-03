Moda uomo, Johnny Depp e lo stile country: come vestire e fare colpo

Pur non essendo prettamente tra i trend della prossima primavera-estate, Johnny Depp si è presentato davanti ai flash dei fotografi dell'ultima Berlinale, il Festival internazionale del cinema di Berlino, con un look decisamente country . Un deciso rilancio, oltre ogni regola imposta (come attesta il cappello piuttosto logoro ). L'idea si è così rivelata una mossa vincente. Da cosa allora prendere spunto?

LE COSE DA COPIARE (E QUELLE DA EVITARE) - Innanzitutto, da apprezzare spontaneità e spigliatezza. In fatto di look, una regola che vale comunque è quella di prediligere uno stile che faccia sentire a proprio agio con se stessi. Occhio, però, anche agli accostamenti: lo stile 'mix and match' è stato ampiamente sdoganato anche sulle passerelle ma, per andare sul sicuro, la coerenza premia sempre. Attenzione pure alle circostanze: le occasioni formali, in generale, richiedono ad ogni modo outfit più curati ed eleganti. Le mise meno impegnate sono adatte a situazioni 'casual', sportive e 'rilassate'. Fermo restando che una certa dose di sfrontatezza sicuramente sdrammatizza i contesti e aiuta a distendere il clima. Carta vincente per un'uscita tra amici e per serate senza grosse pretese.