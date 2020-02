Cristiano Ronaldo re dei trend: codino, orologi di lusso, fuoriserie

Appena messo alle spalle un gennaio super, prosegue alla grande il momento d’oro di Cristiano Ronaldo . Il fuoriclasse portoghese, già cinque volte Pallone d’oro, si prepara a festeggiare i 35 anni, il 5 febbraio prossimo, mettendo a segno due nuovi record . Il primo, calcistico: nell’ultima gara di campionato tra Fiorentina e Juventus, con altre due reti, è arrivato a toccare i cinquanta gol in bianconero, eguagliando David Trezeguet. Il secondo, che consacra la sua fama: ho toccato i 200 milioni di follower su Instagram, dato che lo rende il più seguito al mondo . Corteggiatissimo dagli sponsor, definito non proprio elegantemente una ‘macchina da soldi’, è sicuramente tra le più conclamate (e copiate) icone di stile…

UN RAGAZZO TUTTO D’ORO - Dal cerchietto al codino, noto collezionista di auto da sogno e fuoriserie, la vita a Torino con la compagna Georgina Rodriguez e i quattro figli in una casa ritenuta la più costosa al mondo (circa 14 milioni e mezzo di affitto l’anno). É notizia di qualche giorno fa il lancio di una sua linea di occhiali da sole con Lapo Elkann. Molto clamore ha suscitato anche la sua passione per gli orologi di lusso. In particolare, è stato molto ammirato (e fotografato) un modello sfoggiato al polso a Dubai: oro bianco 18 carati e diamanti da 30, per un valore di mercato intorno ai 500 mila dollari. Nel frattempo, è giallo: chissà se sarà anche lui a Sanremo con Georgina, ormai alle prese con la scelta dell’abito per la sua prima volta in tv, nella terza serata del Festival...