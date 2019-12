Luxury watches: gli orologi da sogno per il countdown di Capodanno Ufficio stampa 1 di 8 Ufficio stampa 2 di 8 Ufficio stampa 3 di 8 Ufficio stampa 4 di 8 Ufficio stampa 5 di 8 Ufficio stampa 6 di 8 Ufficio stampa 7 di 8 Ufficio stampa 8 di 8 leggi dopo slideshow ingrandisci

Eccellenza ed eleganza. Sono prodotti in edizioni limitate, spesso solo poche decine di pezzi, gli orologi di lusso. Veri oggetti del desiderio per molti uomini, a Natale potrebbero comparire magicamente tra i doni sotto l’albero. In tempo per essere al polso per Capodanno, per seguire il conto alla rovescia fino all’ingresso del 2020…