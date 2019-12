Natale 2019, il make up delle Feste: la guida beauty a regali e look

La parola d’ordine è: brillare di luce propria . L’obiettivo, arrivare in splendida forma al giorno di Natale. La scommessa, saperla mantenere per l’intera durata delle Feste, tra party, cene, happy hour e serate tra amici. Dedicarsi del tempo , rallentare dalla frenesia di questi giorni che precedono le vacanze e prendersi cura di se stesse diventa ora più che mai essenziale. Un intento che si riflette anche nella scelta dei regali da fare (o da ricevere) a tema beauty per questa fine 2019…

Emilia Clarke alla premiere di 'Last Christmas', a Londra



E TU SPLENDI... - Il primo consiglio è quello di dedicarsi alla pulizia e alla cura della pelle. Del corpo, attraverso massaggi, creme rassodanti e nutrienti. E del viso, per un aspetto più riposato, sano e – di conseguenza – più giovane. Il trucco per le Feste, a differenza di quello che si possa pensare, non deve essere più carico e marcato. Tutt’altro. Si punta su un aspetto sano e radioso. Che si può ottenere, ad esempio, mescolando tra loro texture diverse: mat per la base, più luminose e glowy a rifinire. Attenzione al make up troppo opaco, perché può spegnere l’incarnato, contribuendo a dare un effetto più maturo (se non addirittura ‘invecchiato’). La sensazione complessiva deve essere, ad ogni modo, di grande naturalezza.

UNA LUCE NUOVA - Per gli occhi, vanno per la maggiore ombretti sparkling, glitterati e luminosi, da abbinare a mascara dal tratto intenso, infoltente e deciso, per aprire ed enfatizzare lo sguardo. Sì anche a matita e eye-liner, per rifinire. Sulle labbra, colori vividi: intramontabili i rossi, così come i gloss. Cura e attenzione anche alla manicure: gli smalti vanno dal classico rosso Natale, al rouge noir, al blu. Per la nail art, oltre a glitter e brillantini, stanno prendendo molto piede anche gli sticker. Più pratici e facili da rimuovere.