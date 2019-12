Beauty e seduzione: i profumi per lei (che fanno impazzire lui)

PER LASCIARE IL SEGNO – É una volta a contatto con la pelle che il profumo sprigiona la sua impronta unica. Le fragranze, in linea generale, danno il massimo se applicate nei punti caldi del corpo, dove ‘si sente il cuore’, ovvero pulsa maggiormente il sangue. Ecco perché si è soliti spruzzarle sul collo e sui polsi (qui senza strofinare, per non alterarne l’essenza). Altre zone ‘sensibili’ sono i lobi delle orecchie, mentre dietro la nuca stuzzicano il desiderio. Se non si esagera, un piccolo tocco va bene anche sui capelli e, come coccola o per accendere la seduzione, a letto, vaporizzate direttamente sul cuscino.