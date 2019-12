Orologi da uomo, i modelli da sogno hanno un design inconfondibile

L'ATTENZIONE AL DETTAGLIO - Questi nuovi segnatempo sono realizzati in materiali innovativi e ricercati, permettono una lettura del quadrante più chiara e ottimizzata, capace di tenere conto - in autonomia durante i viaggi - anche del cambio del fuso orario. Non solo il rigore del metallo: i cinturini riscoprono la pelle e aprono a un variegato ventaglio di colori. I dettagli sono studiati e accurati, le forme destano attenzione e interesse, per potersi differenziare e arrivare addirittura ad assumere una valenza ‘genderless’, senza un genere di riferimento, perché rivolta a entrambi. E se pure quella a cui si assiste non fosse una vera e propria rivoluzione, si è certamente alle prese con un’evoluzione.