Charles Leclerc matrimonio in arrivo! Il pilota monegasco della Ferrari ha sorpreso i fan con un annuncio romantico sui social. Il campione ha scritto “Mr. & Mrs. Leclerc” accompagnando la frase con l’emoji di un anello e alcune foto con la fidanzata Alexandra Saint Mleux, la giovane e affascinante influencer francese che ha conquistato il suo cuore. In pochi minuti, il post ha fatto il giro del web, ricevendo migliaia di like e commenti da parte dei tifosi e colleghi del mondo della Formula 1.