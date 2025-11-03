Il campione ha scritto “Mr. & Mrs. Leclerc” accompagnando la frase con l’emoji di un anello
Charles Leclerc matrimonio in arrivo! Il pilota monegasco della Ferrari ha sorpreso i fan con un annuncio romantico sui social. Il campione ha scritto “Mr. & Mrs. Leclerc” accompagnando la frase con l’emoji di un anello e alcune foto con la fidanzata Alexandra Saint Mleux, la giovane e affascinante influencer francese che ha conquistato il suo cuore. In pochi minuti, il post ha fatto il giro del web, ricevendo migliaia di like e commenti da parte dei tifosi e colleghi del mondo della Formula 1.
Alexandra Saint Mleux, 23 anni, è una influencer e storica dell’arte con una forte presenza nel mondo della moda. Laureata in Storia dell’Arte, parla quattro lingue e collabora con brand internazionali. Da tempo accompagna Charles Leclerc nei paddock dei Gran Premi in giro per il mondo, diventando una presenza fissa al fianco del pilota della Rossa.
Solo poco tempo fa, Charles Leclerc era stato avvistato a Brindisi insieme ad Alexandra Saint Mleux per partecipare al matrimonio del fratello. Tra foto e video dell’evento, non è passato inosservato il loro inseparabile cagnolino Leo Leclerc, che ha rubato la scena ai presenti. Il pilota Ferrari è apparso rilassato e sorridente accanto ai familiari e agli amici, circondato da fan e curiosi che lo attendevano all’esterno della chiesa.
La storia tra Charles Leclerc e Alexandra Saint Mleux procede a gonfie vele. Dopo la fine della relazione del pilota con Charlotte Siné, i fan avevano notato i primi segnali sui social: like reciproci, post criptici e l’improvviso aumento della privacy sul profilo di Leclerc. Poi sono arrivati gli avvistamenti insieme, fino alla vacanza in Corsica che ha ufficializzato la relazione.
Riservata e sofisticata, Alexandra Saint Mleux è nata in Francia nel 2002 ma ha trascorso gran parte della sua vita a Monte-Carlo, frequentando gli stessi ambienti monegaschi del futuro marito. Appassionata d’arte e viaggi, aveva un profilo TikTok molto seguito, poi chiuso per proteggere la sua privacy quando la relazione con Leclerc è diventata di dominio pubblico. Oggi cura un profilo Instagram dedicato esclusivamente all’arte e ai capolavori della pittura, lontano dai riflettori del gossip.