Zendaya e Tom Holland si sposano, la proposta di matrimonio intima

Zendaya e Tom Holland, entrambi 28 anni, stanno insieme dal 2021, cinque anni dopo essersi conosciuti giovanissimi sul set di "Spider Man: Homecoming", pellicola che ha avviato una nuova saga reboot delle avventure di Spider-Ma. I nuovi Mary Jane e Peter Parker hanno lavorato poi ad altri due film del franchise (l'ultimo è stato "Spider-Man: No Way Home"). La loro frequentazione era nata come un'amicizia e si è trasformata in qualcosa di più. Da allora, la coppia è stata al centro dell'attenzione mediatica, mantenendo però un profilo piuttosto riservato riguardo alla loro vita privata. Poco spettacolare. Come la proposta arrivata durante le feste di fine anno.