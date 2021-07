Zendaya e Tom Holland: la coppia di Spiderman si ama davvero

Zendaya e Tom Holland, un amore da film IPA 1 di 9 IPA 2 di 9 IPA 3 di 9 IPA 4 di 9 IPA 5 di 9 IPA 6 di 9 IPA 7 di 9 IPA 8 di 9 IPA 9 di 9 leggi dopo slideshow ingrandisci

Sul grande schermo Zendaya e Tom Holland hanno fatto sognare i fan dell'Uomo Ragno, prima con "Spider-Man: Homecoming" e poi con "Spider-Man: Far from Home". L'intesa sul set era così perfetta che in molti erano certi che tra i due ci fosse una relazione, tanto da da ribattezzarli i Tomdaya. "Page Six" ha confermato il gossip, pubblicando una clip in cui si baciano teneramente in auto.