"Spider-Man 3", Tom Holland, Zendaya e Jacob Batalon svelano le prime foto del nuovo cinecomic

"Spider-Man 3", le prime foto del film con i tre protagonisti Instagram 1 di 8 Instagram 2 di 8 Instagram 3 di 8 Instagram 4 di 8 Instagram 5 di 8 Instagram 6 di 8 Instagram 7 di 8 Instagram 8 di 8 leggi dopo slideshow ingrandisci

Ognuno dei tre attori ha pubblicato uno scatto diverso ma sembra che siano tratti dalla stessa scena. Ciascuno di loro ha anche annunciato un titolo ufficiale diverso per il film. Holland ha pubblicato un logotitolo con scritto "Spider-Man: Phone Home" (Spider-Man Telefono Casa), Zendaya invece "Spider-Man: Home Slice" (Spider-Man, amico!), e Batalon ha lanciato "Spider-Man: Home-Wrecker" (Spider-Man Rovinafamiglie). Ovviamente sono uno scherzo degli attori, dato che al momento non è stato ancora confermato un titolo ufficiale.



Attualmente l'uscita nelle sale americane di "Spider-Man 3" è prevista per il 17 dicembre, ma non è detto che possa subire degli slittamenti a causa dei ritardi di produzione.

Nel film, Benedict Cumberbatch tornerà a interpretare Doctor Strange (per poi essere protagonista nel secondo film dedicato allo stregone), Jamie Foxx vestirà ancora i panni Electro anche se questa volta sarà diverso rispetto a "The Amazing Spider-Man 2", come preannunciato dallo stesso attore. La reintroduzione di questo personaggio, interpretato dallo stesso attore sta facendo ipotizzare dell'introduzione del multiverso nel live-action MCU (già visto nel film d'animazione "Spider-Man: un nuovo universo"). Per questo, nei mesi delle riprese sono girate voci sull'inserimento di Andrew Garfield (secondo Spider-Man al cinema) e Alfred Molina, ancora nei panni di Doctor Octopus (era nel secondo film della prima trilogia).