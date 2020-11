"Spider-Man 3", prima foto dal set con Tom Holland: "Indossate la mascherina, io ne metto due"

LEGGI ANCHE > Spider-Man è salvo, raggiunto accordo tra Marvel e Sony: nel 2021 il prossimo film

L'immagine pubblicata sui social dall'attore segna di fatto l'inizio delle riprese di "Spider-Man 3", la cui uscita nei cinema americani è fissata al 17 dicembre 2021. Il nuovo film arriva dopo i successi di "Spider-Man: Homecoming" e "Spider-Man: Far From Home" che hanno incassato rispettivamente oltre 880 milioni di dollari e più di 1 miliardo di dollari al botteghino internazionale.

Sono ancora pochi i dettagli sul film, che dovrebbe vedere la presenza di Electro, interpretato nuovamente da Jamie Foxx (era già in "The Amazing Spider-Man 2" del 2014), e di Doctor Strange (Benedict Cumberbatch). Questi due personaggi hanno portato a due relative speculazioni sulla possibile trama: da una parte la possibilità dell'introduzione del multiverso nel live-action MCU (visto nel film d'animazione "Spider-Man: un nuovo universo"), e dall'altra un collegamento con il sequel del primo capitolo dedicato all’ex chirurgo della Marvel, "Doctor Strange In the Multiverse of Madness", atteso per il 25 marzo 2022.

TI POTREBBE INTERESSARE: