Il problema

Tom Holland ha raccontato che a gennaio di quest'anno "tutto quello a cui riuscivo a pensare era bere qualcosa. Mi ha davvero spaventato". La consapevolezza lo ha spinto a estendere il proposito di non bere per un altro mese dopo gennaio, ma ha trovato difficile resistere alla cultura inglese del bere. "Mi sentivo come se non potessi essere socievole", ha detto l'attore. "Mi sentivo come se non potessi andare al pub e bere una soda al lime. Non potevo uscire a cena. Stavo davvero, davvero lottando".