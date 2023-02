Tom Holland sarà ancora Spider-Man nell'universo Marvel

A dicembre 2021 la storica produttrice Amy Pascal aveva spiegato che la Sony e i Marvel Studios avevano già trovato una quadra per restare partner e lavorare a una nuova trilogia di Spider-Man. Quando però a luglio 2022 sono stati presentati i piani per la fase 5 e 6 dell'MCU il nome del supereroe in calzamaglia non è mai stato nominato. In attesa di novità sul possibile quarto capitolo si era registrato l’interesse di Tobey Maguire e Andrew Garfield a tornare sul grande schermo nel loro vecchio ruolo. Probabilmente dopo che "Spider-Man: No Way Home" nel 2021 è divenuto a il settimo maggior incasso di sempre nella storia del cinema è stato deciso di puntare ancora su Tom Holland. Che intanto potrebbe comparire a sorpresa in uno dei prossimi titoli della saga degli Avengers.

Lo Spider-Man nell'universo Marvel

Lo Spider-Man di Tom Holland ha debuttato nell'MCU in "Capitan American: Civil War", per poi essere protagonista nel primo stand-alone "Spider-Man: Homecoming". Lo abbiamo visto in nuove avventure di "Avengers: Infinity War", "Avengers: Endgame" e poi in "Spider-Man: Far from home". In "Spider-Man: No Way Home" Peter Parker ha incrociato le sue versioni alternative nel multiverso interpretate come in passato da Tobey Maguire e Andrew Garfield. Oltre a questo è stato costretto a cancellare la memoria di sé in tutti quelli che lo conoscevano. Una sorta di tabula rasa che può essere la base di partenza di nuove storie...