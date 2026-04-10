Uno degli aspetti più discussi del film è l'assenza delle accuse di abusi sessuali che hanno segnato la vita dell'artista. La sceneggiatura si ferma prima del 1993, evitando completamente il capitolo più controverso. La scelta non è solo narrativa, ma anche legale: accordi precedenti impediscono di citare alcune vicende e persone coinvolte. Il risultato è un ritratto che punta a ripulire l'immagine pubblica di Jackson, mostrando soprattutto il lato filantropico e il genio musicale. Il finale, infatti, coincide con il trionfo del Bad Tour, simbolo dell'apice della sua carriera.