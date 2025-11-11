Il racconto della condizione si intreccia con la celebrazione di un traguardo importante: cinque anni di sobrietà. In un altro video condiviso di recente, Paris Jackson mostra le medaglie dei "sobriety chips", i riconoscimenti che segnano ogni anno di recupero. Le immagini la ritraggono mentre canta, fa escursioni e trascorre il tempo con gli amici, lontana dagli eccessi che avevano segnato la sua giovinezza. Nel messaggio finale, la figlia di Michael Jackson ha ringraziato chi le è stato vicino durante il percorso: "A coloro che mi hanno aiutata in questo viaggio, dall'inizio, nel mezzo o per tutto il tempo, sapete chi siete e vi devo la mia vita. Grazie. Cinque anni. Grazie a Dio".