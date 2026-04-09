Non un palco, né luci sceniche, ma l'atmosfera intima di una casa romana. È qui che Luisa Ranieri ha accolto Serena Brancale per una serata che si è trasformata, quasi naturalmente, in un piccolo concerto improvvisato. L'incontro, avvenuto il 7 aprile, ha riunito due protagoniste del mondo dello spettacolo in un contesto privato, lontano dai riflettori ma ricco di autenticità. Nella casa condivisa con il marito Luca Zingaretti, l'attrice ha ospitato la cantautrice pugliese per una cena che ha presto lasciato spazio alla musica.