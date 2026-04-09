Serena Brancale "in concerto" nel salotto di Luisa Ranieri: una serata privata che incanta i social
Cena tra amici, poi la musica prende il sopravvento: il video al pianoforte condiviso online racconta un momento intimo e carico di emozione
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Non un palco, né luci sceniche, ma l'atmosfera intima di una casa romana. È qui che Luisa Ranieri ha accolto Serena Brancale per una serata che si è trasformata, quasi naturalmente, in un piccolo concerto improvvisato. L'incontro, avvenuto il 7 aprile, ha riunito due protagoniste del mondo dello spettacolo in un contesto privato, lontano dai riflettori ma ricco di autenticità. Nella casa condivisa con il marito Luca Zingaretti, l'attrice ha ospitato la cantautrice pugliese per una cena che ha presto lasciato spazio alla musica.
Dal tavolo al pianoforte: nasce la magia
Dopo la convivialità della cena, Brancale si è seduta al pianoforte, dando vita a un momento spontaneo e intenso. Le note di "Qui con me", brano presentato al Festival di Sanremo, hanno riempito il salotto. La canzone, una ballad dedicata alla madre scomparsa, ha toccato profondamente i presenti, tra cui la stessa Ranieri e sua figlia Emma, già legate emotivamente al brano.
Il video che emoziona il web
A rendere pubblico questo momento è stata la vocal coach Sonia Addario, che ha condiviso sui social il filmato della serata. L'esibizione domestica di Serena Brancale non è stata solo un momento artistico, ma anche un'occasione di condivisione profonda.