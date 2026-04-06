James Bond, Sydney Sweeney potrebbe essere la prima 007 sul set

"Sarebbe un'ottima spia" Feig ha dichiarato al quotidiano The Sun: "Preferirei che fosse Sydney la prossima Bond. Ci sono state alcune Bond girl fantastiche, ma dai, lasciamo che sia lei la super spia, è fantastica". E ha aggiunto: "È una delle persone più laboriose che conosca, così professionale, così intelligente, così esperta. Penso che sarebbe un'ottima spia".