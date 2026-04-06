James Bond, Sydney Sweeney potrebbe essere la prima 007 sul set

© IPA | Sydney Sweeney
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Con una svolta inaspettata, il regista hollywoodiano Paul Feig ha lanciato la candidatura della 28enne, affermando che sarebbe un'ottima spia
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Sydney Sweeney potrebbe sostituire Daniel Craig nel ruolo di James Bond, secondo una delle previsioni più azzardate sulla famosa serie. L'attore inglese 58enne ha abbandonato la saga di spionaggio nel 2021 dopo No Time to Die e le quote su chi prenderà il suo posto cambiano da una settimana all'altra. Con una svolta inaspettata, il regista hollywoodiano Paul Feig ha lanciato la candidatura della 28enne, star di Euphoria, affermando che sarebbe un'ottima spia.
Da parte sua, come ricorda il Sun, l'attrice americana lo scorso anno aveva espresso il proprio interesse per la serie dopo l'acquisto di Amazon Mgm: "Sono sempre stata una grande fan e sono entusiasta e curiosa di vedere cosa ne faranno". E quando le è stato chiesto se le piacerebbe interpretare una Bond girl, Sydney ha risposto: "Dipende dalla sceneggiatura. Penso che mi divertirei di più nei panni di James Bond".
All'inizio di questa settimana, Olivia Dean è balzata in testa alle quotazioni come favorita per incidere la prossima colonna sonora di James Bond, dopo la sua serata ai Brit Awards. La cantante si è accostata a Raye come favorita per diventare l'ultima star a incidere un brano per la saga.
Nelle ultime settimane, la serie ha affrontato diverse domande sul proprio futuro, a causa della ricerca, che si sta protraendo nel tempo, della prossima star che interpreti 007, da quando Daniel Craig ha lasciato il ruolo. Ma anche senza piani concreti per il prossimo film, le quote più recenti indicano che sembra che sarà un’altra grande star della musica a registrare la prossima colonna sonora. Sia Olivia che Raye sono quotate, affiancando artisti come Billie Eilish, Adele e Paul McCartney. Anche Harry Styles ha scalato le quote delle scommesse, dopo la sua esibizione ai Brit Awards, ed è ora subito dietro a Dua Lipa e Lana Del Rey.
La notizia è arrivata pochi giorni dopo che Regé-Jean Page, tra i protagonisti della serie Netflix Bridgerton, ha risposto alle voci secondo cui sarebbe stato lui a sostituire Daniel Craig. L'attore, di 38 anni, ha detto di trovare "strana" l'insistenza con cui gli veniva chiesto se avrebbe interpretato il prossimo agente 007, mentre posava per un servizio fotografico per Esquire UK. Regé è diventato uno dei favoriti per la sua interpretazione di Simon Basset, il duca di Hastings, in Bridgerton. Al momento le quote dei bookmaker lo danno a 4 a 1 come nuovo Bond, mentre i fan sperano che il 2026 sia l’anno in cui finalmente scopriranno chi interpreterà la spia. Ma la serie di Bond non è nuova a lunghe pause: c'è stato un intervallo di sei anni tra Licenza di uccidere del 1989 e GoldenEye del 1995.
In merito alle continue domande sulla possibilità di interpretare il prossimo 007, Regé-Jean Page ha detto: "È strano, non è normale. Il modo in cui lo gestisco dipende molto da ciò che è utile, da ciò che mi aiuta nel mio lavoro, nell'essere in grado di trasmettere ciò che devo trasmettere al pubblico, e gran parte di questo è semplicemente mantenere i piedi per terra". Le previsioni dei bookmaker su chi interpreterà Bond cambiano di giorno in giorno, con Jacob Elordi tra i favoriti più recenti per il suo ruolo in Cime tempestose. Tra gli altri nomi, ci sono Callum Turner, Aaron Taylor-Johnson, Idris Elba, Theo James, Jonathan Bailey, James Norton, Jack Lowden e Henry Cavill.