Videogiochi: 007 First Light slitta a maggio 2026, il ritorno di James Bond si fa attendere

Io-Interactive rinvia il primo capitolo della nuova serie di videogiochi dedicati a 007: due mesi in più per rifinire l'avventura di James Bond
© Ufficio stampa
Coloro che attendevano con ansia l'arrivo di 007 First Light dovranno aspettare un po' di più per vestire i panni dell'agente segreto più famoso del mondo. Io-Interactive ha svelato che il primo capitolo della nuova serie di videogiochi d'avventura dedicati alle gesta di un giovane James Bond è stato rinviato di due mesi: l'uscita, inizialmente prevista per il 27 marzo, è ora fissata al 27 maggio del prossimo anno.
La motivazione è semplice: la software house danese ha bisogno di tempo per "perfezionare ulteriormente" il progetto e spiega che lo slittamento permetterà di arrivare alla nuova data di lancio con la versione più rifinita possibile, riducendo al minimo i bug e le imperfezioni.
007 First Light racconterà le origini di James Bond, tra addestramento e prime missioni, prima che diventi l'agente 007 nell'immaginario collettivo. L'avventura si è mostrata recentemente ai The Game Awards 2025 con un trailer che ha offerto un primissimo sguardo all'antagonista del gioco, interpretato dal cantautore statunitense Lenny Kravitz, al debutto come doppiatore nel mondo dei videogiochi. Lo sviluppo, a detta dello studio, procede piuttosto bene, con l'avventura che sarebbe giocabile dall'inizio alla fine e necessiterebbe soprattutto delle immancabili limature finali.
Il rinvio, tutto sommato contenuto, si inserisce anche nel calendario dei grandi videogiochi che nelle ultime settimane è stato ridisegnato da un altro colosso: Grand Theft Auto VI. La nuova data scelta dall'azienda danese per 007 First Light cade infatti a ridosso della finestra che il nuovo videogame creato da Rockstar Games avrebbe occupato prima del rinvio al 19 novembre 2026. Di fatto, Io-Interactive va a posizionarsi in uno "spazio" rimasto libero, con meno concorrenza diretta nel periodo rispetto al primo trimestre del 2026.
In un'intervista concessa ai microfoni di GamesIndustry.biz, l'amministratore delegato Hakan Abrak aveva riconosciuto che la primavera rappresenta una finestra favorevole per lo studio, definendo l'arrivo di GTA VI "una buona notizia per l'industria dei videogiochi" in grado di avvicinare al settore anche chi si era allontanato negli ultimi anni.
Dal canto suo, Io-Interactive promette l'arrivo di ulteriori aggiornamenti sul suo nuovo titolo nei primi mesi del 2026, con un obiettivo piuttosto chiaro: arrivare a maggio con un James Bond in grande spolvero, pronto a inaugurare la sua prima missione senza intoppi.