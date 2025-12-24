Videogiochi: 007 First Light slitta a maggio 2026, il ritorno di James Bond si fa attendere

007 First Light racconterà le origini di James Bond, tra addestramento e prime missioni, prima che diventi l'agente 007 nell'immaginario collettivo. L'avventura si è mostrata recentemente ai The Game Awards 2025 con un trailer che ha offerto un primissimo sguardo all'antagonista del gioco, interpretato dal cantautore statunitense Lenny Kravitz, al debutto come doppiatore nel mondo dei videogiochi. Lo sviluppo, a detta dello studio, procede piuttosto bene, con l'avventura che sarebbe giocabile dall'inizio alla fine e necessiterebbe soprattutto delle immancabili limature finali.