Grand Theft Auto VI, nuovo rinvio: Rockstar Games conferma l'uscita a fine 2026

Il nuovo capitolo di Grand Theft Auto arriverà tra poco più di un anno: Take-Two Interactive annuncia il secondo rinvio per il suo attesissimo videogioco
© Ufficio stampa
Rockstar Games ha spostato alla fine del 2026 l'uscita di Grand Theft Auto VI, ufficializzando un secondo rinvio rispetto alla tabella di marcia. Lo studio ha motivato la scelta con la necessità di "ulteriori rifiniture" e punta a proteggere una risorsa strategica per l'editore Take-Two Interactive: il titolo, annunciato per l'autunno di quest'anno e poi rinviato al prossimo 26 maggio, arriverà il 19 novembre 2026.
L'obiettivo dichiarato dall'amministratore delegato di Take-Two, Strauss Zelnick, è di "preservare qualità, reputazione e risultati sul lungo periodo": il responsabile dell'editore americano si dice "molto fiducioso" sulla possibilità di rispettare la nuova data di lancio ufficiale e ribadisce quanto sia fondamentale evitare un'uscita prematura.
Lo storico dello studio, che ha spesso prolungato i tempi per perfezionare i propri videogiochi, rende il rinvio poco sorprendente agli occhi della comunità di Grand Theft Auto, divisa tra chi preferisce aspettare e chi non nasconde la delusione per l'ennesimo slittamento.
Rockstar Games, dal canto suo, ringrazia i fan per la pazienza e promette uno scoppiettante ritorno a Vice City, la città ispirata a Miami ambientata nello stato fittizio conosciuto con il nome di "Leonida".
Il posticipo arriva in concomitanza con la presentazione dei risultati finanziari da parte di Take-Two Interactive, che ha annunciato di aver raggiunto il miglior secondo trimestre fiscale della sua storia grazie a prenotazioni nette pari a 1,96 miliardi di dollari.
Il merito è da attribuire ai lanci di NBA 2K26 (cinque milioni di copie in poche settimane), Mafia: Terra Madre e il più recente Borderlands 4, mentre il "vecchio" GTA V, nonostante i dodici anni sul groppone, continua a vendere: il quinto capitolo di Grand Theft Auto ha superato i 220 milioni di copie complessive distribuite in tutto il mondo.
Sul piano interno, restano accese le tensioni: la scorsa settimana l'azienda ha licenziato decine di dipendenti citando violazioni e fughe di notizie, mentre i lavoratori coinvolti parlano di ritorsioni legate a discussioni sulla sindacalizzazione e hanno protestato davanti alle sedi britanniche di Rockstar e Take-Two.
Zelnick assicura che il ritmo degli aggiornamenti di GTA Online, la proverbiale "gallina dalle uova d'oro" di Rockstar, non cambierà in attesa del nuovo capitolo: nuovi contenuti saranno distribuiti a cadenza regolare per distogliere l'attenzione dall'attesa del nuovo Grand Theft Auto VI.