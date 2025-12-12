Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mastergame
THE GAME AWARDS 2025

Lenny Kravitz diventa l'antagonista di 007: First Light

Il cantante statunitense vestirà i panni del cattivo nel nuovo videogioco di Io-Interactive.

12 Dic 2025 - 13:37
01:00 