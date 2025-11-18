Xbox: nuovo evento Partner Preview, ci sarà 007 First Light

Microsoft svela un nuovo appuntamento dedicato agli sviluppatori di tutto il mondo, che vedrà la presenza di Io-Interactive e del suo gioco di James Bond
A poche settimane dalla fine di un anno ricco di novità per il settore videoludico, Microsoft si prepara a un 2026 pieno di sorprese con un nuovo Xbox Partner Preview, che si terrà nelle prossime ore per svelare alcuni dei titoli in uscita sull'ecosistema della casa di Redmond. Confermata la presenza di Io-Interactive, che mostrerà 007 First Light, e di videogiochi come Tides of Annihilation e Reanimal.
L'evento, previsto per la sera del 20 novembre, includerà titoli mai annunciati prima e una serie di novità per gli abbonati a Xbox Game Pass, con la conferma di alcuni dei prodotti che saranno aggiunti al catalogo nei mesi a venire.
"Durante l'evento Xbox Partner Preview, mostreremo i contenuti in arrivo su 007 First Light, l'elettrizzante trailer di gameplay per l'epopea dark fantasy Tides of Annihilation e un nuovo sguardo a Reanimal, la nuova avventura horror dai creatori di Little Nightmares, oltre ad altri grandi videogiochi in arrivo su console Xbox, sull'ecosistema Xbox on PC e sul catalogo di Xbox Game Pass", si legge nell'annuncio.
"Inoltre, tutti i videogiochi presentati durante l'evento Xbox Partner Preview supportano il programma Xbox Play Anywhere, il che significa che potete godervi ognuno di essi su console, PC e console portatili supportate con una sola copia del gioco".
Difficile stabilire gli altri possibili titoli presentati da Microsoft durante il nuovo evento, ma è lecito credere che il colosso americano voglia dedicare questa presentazione solo ed esclusivamente ai videogiochi realizzati dagli studi di terze parti, senza rubare loro dello "spazio prezioso" con annunci e video di progetti creati dalla scuderia Xbox Games Studios.
Meno probabile, dunque, la presenza delle produzioni first-party previste per il 2026 come Fable, Forza Horizon 6, Gears of War: E-Day e Halo: Campaign Evolved, che potrebbero trovare spazio nel corso di altri eventi digitali organizzati dalla stessa Microsoft o, perché no, in occasione dell'ormai imminente cerimonia The Game Awards 2025, prevista per il mese di dicembre.