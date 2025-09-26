Da Black Ops 7 a Forza Horizon 6, le novità svelate da Xbox al Tokyo Game Show 2025

In chiusura, Microsoft ha confermato l'esistenza di Forza Horizon 6 con un teaser che ha offerto il primissimo sguardo al Giappone digitale creato da Playground Games che sarà esplorabile a bordo della propria auto preferita nel 2026. Il team di sviluppo promette una rappresentazione autentica che coniuga neon e grattacieli di Tokyo con campagne e aree montane, stagioni che cambiano radicalmente il mondo di gioco e dettagli sonori che fanno parte della vita quotidiana del luogo (dai jingle delle stazioni ai campanelli a vento).