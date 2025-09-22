Xbox, nuovi rincari negli Stati Uniti: Series X da 2 TB costa ora più di PS5 Pro

Microsoft precisa che i prezzi di controller e cuffie non cambiano e che al di fuori degli Stati Uniti non sono previsti rialzi sulle console, ma la situazione in patria è tutt'altro che rosea: con i nuovi listini, Xbox Series S con memoria da 512 GB raggiunge i 399,99 dollari (rispetto al prezzo di lancio di 299,99 dollari, aumentato a 379,99 dollari dopo il primo rincaro), mentre Xbox Series S da 1TB arriva a 449,99 dollari (era 429,99 dollari, mentre al lancio il prezzo era di soli 349,99 dollari).