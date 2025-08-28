Videogiochi: Xbox espande il suo Cloud Gaming, novità in arrivo

Al momento la fruizione di questa nuova versione è riservata agli utenti Xbox Insider, ma è lecito credere che, in seguito al test del servizio, Xbox Cloud Gaming possa essere presto esteso a tutti i piani di Xbox Game Pass, permettendo sostanzialmente a un gran numero di utenti Xbox di giocare in streaming. Nel frattempo, Microsoft sta lavorando in prospettiva futura, con un servizio cloud separato che potrebbe consentire a chi è interessato soltanto al gioco in streaming la possibilità di usufruire dell'ecosistema senza abbonarsi necessariamente a Xbox Game Pass.