Videogiochi: Xbox espande il suo Cloud Gaming, novità in arrivo

Microsoft allarga il suo servizio di gioco in streaming a tutti gli utenti di Xbox Game Pass, con la possibilità di eseguire le versioni PC via cloud
Proseguono i tentativi di espansione del cloud gaming da parte di Microsoft e Xbox: la casa di Redmond ha avviato i test della versione rinnovata di Xbox Cloud Gaming, che permetterà a tutti gli utenti Xbox Game Pass di avviare i videogiochi in streaming anche senza un abbonamento "Ultimate". Con questa mossa, Microsoft riduce ulteriormente la barriera di ingresso nel tentativo di espandere il suo ecosistema cloud.
Allo stato attuale, infatti, solo coloro che dispongono di un abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate (disponibile a 17,99 euro al mese) possono sfruttare il servizio di gioco in streaming di Microsoft, ma la nuova versione attualmente in fase di prova sul servizio Xbox Insider sembra voler allargare il bacino d'utenza introducendo sempre più giocatori.
Si tratta di una conferma delle recenti volontà dell'azienda, che già nei giorni scorsi aveva indicato l'arrivo di un nuovo "piano più economico" per accedere al gioco in streaming, ma non è certo l'unica novità attualmente in fase di sperimentazione: Microsoft ha infatti annunciato che, per la prima volta dalla nascita del servizio, i giocatori Xbox Game Pass abbonati ai piani Core o Standard potranno eseguire lo streaming di una selezione di videogiochi per PC.
Al momento la fruizione di questa nuova versione è riservata agli utenti Xbox Insider, ma è lecito credere che, in seguito al test del servizio, Xbox Cloud Gaming possa essere presto esteso a tutti i piani di Xbox Game Pass, permettendo sostanzialmente a un gran numero di utenti Xbox di giocare in streaming. Nel frattempo, Microsoft sta lavorando in prospettiva futura, con un servizio cloud separato che potrebbe consentire a chi è interessato soltanto al gioco in streaming la possibilità di usufruire dell'ecosistema senza abbonarsi necessariamente a Xbox Game Pass.
