Microsoft e AMD insieme per il futuro di Xbox, tra IA e "libertà totale" di gioco

Nel frattempo, Microsoft pensa al futuro a breve termine con progetti come Xbox ROG Ally, un PC da gaming portatile pensato per giocare in mobilità basato su una versione di Windows 11 ottimizzata per questa categoria di dispositivi (nata con Nintendo Switch ed esplosa in ambito PC con Steam Deck). L'uscita è prevista entro la fine dell'anno, anche se allo stato attuale non è stato confermato il possibile prezzo di vendita delle due versioni di ROG Ally né la data di lancio concreta.