Da The Outer Worlds 2 al nuovo Call of Duty: tutte le novità dell'evento Xbox Games Showcase

Tra un assaggio di There Are No Ghosts at the Grand (un gioco d'azione con visuale in prima persona previsto nel 2026, che metterà grande enfasi sulla creatività delle sue meccaniche e sulla musica reggae) e Mudang: Two Hearts (un gioco d'azione basato sulla furtività, ambientato in Corea), da tenere d'occhio ci sono anche At Fate's End (nuova avventura creata dagli autori di Spiritfarer), Animo (un gioco in terza persona con creature in stile Pokémon da catturare e "usare" sotto forma di trasformazioni) e Solo Leveling Arise: Overdrive (nuovo videogioco basato sull'omonima serie che proporrà una struttura cooperativa per quattro giocatori).