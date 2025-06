Black Myth: Wukong finalmente su Xbox, confermata l'uscita ad agosto

L'annuncio di Game Science sembra confermare indirettamente le numerose voci degli scorsi mesi, quando si sospettava che i "problemi" denunciati dalla software house sulle difficoltà a far girare il gioco di ruolo su Xbox Series S (la console più economica di Microsoft) non fossero altro che scuse per evitare di ammettere pubblicamente l'esistenza di un accordo di esclusività temporale tra Sony/PlayStation e il team di sviluppo.