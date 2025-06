Summer Game Fest 2025: Resident Evil 9 infiamma l'estate dei videogiochi

Tra le protagoniste della serata c'è stato spazio per Bandai Namco, che ha svelato un nuovo trailer di Code Vein II (in uscita nel 2026) e un gioco di ruolo in stile Diablo intitolato Towa and the Gaurdians of the Sacred Tree (19 settembre), e Square-Enix, che ha colto l'occasione per presentare il suo progetto multiplayer chiamato Killer Inn, in cui squadre di "lupi" e "agnelli" dovranno sfidarsi in una magione tipica del genere "murder mystery" tra uccisioni e deduzioni.