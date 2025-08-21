Xbox ROG Ally, la "console" portatile di Microsoft e Asus arriva a ottobre

È arrivata in occasione della Gamescom 2025, la fiera dei videogiochi di Colonia, la conferma del lancio di Xbox ROG Ally: la famiglia di "console" portatili realizzata in collaborazione tra Microsoft e Asus farà il suo esordio sul mercato il 16 ottobre, permettendo a coloro che amano i videogame di portare ovunque i propri titoli preferiti e vivere un'esperienza in linea con quella delle piattaforme domestiche Xbox.