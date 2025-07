Xbox si prepara alla Gamescom 2025, spazio a Ninja Gaiden 4 e Hollow Knight: Silksong

La console portatile ROG Xbox Ally X sarà presente con versioni dimostrative di Roblox, Sea of Thieves, Tony Hawk's Pro Skater 3+4 e altri videogiochi, mentre tra i titoli di terze parti presenti al padiglione ci sarà spazio per le versioni giocabili di Aniimo, Borderlands 4, Cronos: The New Dawn, EA Sports FC 26, Final Fantasy VII Remake Intergrade, Final Fantasy XVI, Invincible VS, Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, Mistfall Hunter, Onimusha: Way of The Sword, PowerWash Simulator 2, Super Meat Boy 3D e There Are No Ghosts at the Grand.