Call of Duty: Black Ops 7, lo sparatutto di Activision si mostrerà alla Gamescom 2025

"Call of Duty: Black Ops 7 verrà presentato in anteprima mondiale all'Opening Night Live e darà il via alla Gamescom in grande stile", si legge nel messaggio di Keighley, che lascia intuire la presentazione delle meccaniche di gioco di questo episodio dopo l'intrigante video dedicato al comparto narrativo, incentrato attorno al personaggio interpretato dall'attore Milo Ventimiglia.