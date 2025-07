Videogiochi: ciclone in casa Microsoft, nuova ondata di licenziamenti per la divisione Xbox

"Sono consapevole che questi cambiamenti arrivino in un momento in cui abbiamo più utenti, videogiochi e ore di gioco che mai", prosegue Spencer. "La nostra piattaforma, l'hardware e la tabella di marcia dei giochi in arrivo non sono mai stati così solidi. Il successo che stiamo riscontrando è il frutto di decisioni difficili prese in precedenza. È nostro dovere operare delle scelte ora per garantire una continuità di successo negli anni a venire, e una parte cruciale di questa strategia risiede nella disciplina di dare priorità alle opportunità più promettenti. Proteggeremo i progetti in crescita e concentreremo gli sforzi sulle aree con il maggior potenziale, mantenendo le aspettative che l'azienda ha per il nostro settore. Questo approccio ci consentirà di offrire videogiochi ed esperienze eccezionali all'utenza per le prossime generazioni".