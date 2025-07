Da Everwild a Perfect Dark, i videogiochi cancellati da Xbox dopo i licenziamenti

L'ondata di licenziamenti non ha risparmiato nemmeno Blizzard Entertainment, con la presidente Johanna Faries che ha condiviso un messaggio ai dipendenti dello studio per confermare che il supporto post-lancio di Warcraft Rumble sarà drasticamente ridotto in seguito alle difficoltà riscontrate nel tentativo di fare breccia nel difficile mercato dei videogiochi per smartphone e tablet. Non ci saranno dunque più contenuti inediti per Rumble, che continuerà a vivere con eventi periodici e altri aggiornamenti minori in modo simile alla strategia attuata da Blizzard per StarCraft II e Heroes of the Storm.