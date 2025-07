Halo, il nuovo videogioco tra i protagonisti del World Championship

"Lo scorso anno abbiamo presentato 'A New Dawn', dove abbiamo parlato del passaggio a Unreal Engine, vi abbiamo mostrato un dietro le quinte di Project Foundry e abbiamo annunciato la nostra evoluzione in Halo Studios, entrando così in un nuovo capitolo per Halo. Per noi, 'A New Dawn' è stato solo l'inizio: all'evento Halo World Championship di quest'anno, non vediamo l'ora di continuare la conversazione", prosegue l'articolo. "Le speculazioni sono sempre divertenti, ma se volete le informazioni ufficiali sui progetti a cui Halo Studios sta lavorando, non potete assolutamente perdervi l'evento World Championship di quest'anno".