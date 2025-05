Xbox costa di più: Microsoft aumenta il prezzo di console, accessori e videogiochi

L'aumento coinvolgerà tutte le console Xbox: in Europa, la soluzione "entry-level" Xbox Series S è disponibile al prezzo di 349,99 euro per la versione da 512 GB (contro i 299,99 euro precedenti) e 399,99 euro per la versione da 1 TB (contro i 349,99 euro precedenti), mentre l'ammiraglia Xbox Series X è in vendita a partire da 549,99 euro per il modello Digital (precedentemente in vendita a 499,99 euro), 599,99 euro per la versione standard (precedentemente 549,99 euro) e 699,99 euro per la Galaxy Black Special Edition da 2 TB (precedentemente a 649,99 euro).