Fable non ce la fa: il gioco di ruolo di Xbox slitta al 2026

Per la casa di Redmond, a ogni modo, il 2025 resta un anno incredibilmente ricco di uscite: con Avowed appena pubblicato sul mercato, South of Midnight in arrivo ad aprile, Doom: The Dark Ages in uscita a maggio, il prossimo Ninja Gaiden in autunno e altri titoli di rilievo come The Outer Worlds 2, il nuovo capitolo di Tony Hawk's Pro Skater e un possibile ritorno di Call of Duty entro la fine dell'anno, Xbox si conferma come il produttore di videogiochi più prolifico in circolazione, merito di acquisizioni miliardarie (come quelle di Bethesda e di Activision Blizzard) e di una scuderia first-party che sembra finalmente aver trovato il giusto passo.