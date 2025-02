Videogiochi: Activision conferma un "nuovo annuncio" per la serie Tony Hawk

Secondo Tony Hawk, Activision si fidava ciecamente di Vicarious Visions per il futuro del marchio Pro Skater e non ha individuato uno studio alternativo capace di trattare con la stessa esperienza e lo stesso rispetto il materiale d'origine. "Il piano era questo, perlomeno fino all'uscita di Tony Hawk's Pro Skater 1+2", ha commentato Hawk. "Stavamo lavorando alla riedizione del terzo e quarto capitolo, ma poi Vicarious Visions è stata assorbita e hanno cercato altri sviluppatori. La verità è che Activision cercava qualcuno per lavorare alla riedizione di Pro Skater 3 e 4, ma non si fidavano di nessun altro".